Boeren breken door politieblokkade bij huis minister en slopen politieauto, ‘dreigend en onacceptabel’

De boeren duwden een politieauto opzij zodat tractoren de straat in konden rijden, meldt haar ministerie. De situatie was dusdanig onveilig voor de politie dat er niet direct kon worden ingegrepen. Bij de actie ‘zijn duidelijk grenzen overschreden’, schrijft de Politie Gelderland op Twitter. ‘Een politieauto is vernield en er is een giertank geleegd. De situatie was dreigend en onacceptabel, ook richting hulpverleners.’ De minister was niet thuis, haar familie wel. Het is de tweede dag op rij dat boeren tegen het stikstofbeleid betogen bij haar huis.

Dinsdag werd opnieuw getekend door ontwrichtende acties van boeren. Zo arresteerde de politie op de A28 een persoon nadat boeren op d..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .