Personeel met long covid vaak volledig arbeidsongeschikt verklaard

Den Haag

Het UWV moet bepalen of werknemers die twee jaar ziek zijn en niet of minder kunnen werken, recht hebben op een arbeidsongeschiktheidsuitkering. Van alle mensen die wegens blijvende coronaklachten door een verzekeringsarts werden gekeurd, bleek bij 85 procent dat zij arbeidsongeschikt zijn. Het overgrote merendeel was daarbij volledig arbeidsongeschikt.

‘De cijfers weerspiegelen wat onze verzekeringsartsen in de spreekkamer tegenkomen. Ze zien dat langdurige coronaklachten vaak een grote, ingrijpende impact hebben op het leven van cliënten’, zegt Herman Kroneman, medisch adviseur bij het UWV.

Tegelijkertijd waarschuwt Kroneman dat er nog veel onbekend is over langdurige covid. Bij de meeste mensen die arbeidsongeschikt zijn verklaard, weet het UWV daarom niet of dit voor altijd zo blijft of dat ze in de toekomst wellicht weer zouden kunnen werken. In veel gevallen hebben mensen bij wie corona de belangrijkste diagnose is ook nog andere aandoeningen.

Het aantal beoordelingen door verzekeringsartsen wegens longcovidklachten steeg vooral dit jaar sterk. In de eerste vijf maanden van 2022 ging het om 736 gevallen, tegenover 22 en 139 in respectievelijk 2020 en 2021.