SGP’er Roelof Bisschop: actie van boer is ‘niet charmant’

SGP-Kamerlid Roelof Bisschop: ‘Hij wilde een statement maken en wilde niet met een trekker de weg op om snelwegen te blokkeren en het verkeer in gevaar te brengen. Ik zou deze actie niet zo gedaan hebben, gelukkig zegt hij nu hetzelfde. Ik vind het geen charmante actie.’

Volgens Bisschop helpen dit soort acties niet om de boodschap over te brengen. Als SGP’er de natuur vernielen helpt daar ook niet bij, ziet Bisschop. ‘Maar het is niet zo dat de bomen nu dood zijn. Ik kom van het platteland en weet hoe taai een wilg kan zijn. Het is niet gegarandeerd dat ze allemaal weer uitlopen, maar de kans is aanwezig.’

De actiebereidheid van boeren in de SGP-achterban om te protesteren is niet helemaal nieuw, volgens Bisschop. ‘Eerder ware..

