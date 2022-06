Boer én SGP-raadslid: zaagactie knotwilgen is ontploft in ons gezicht

Samen met andere agrariërs zaagde boer én SGP-raadslid Floor de Jong maandag tientallen ‘100 procent eigen’ knotwilgen in de Krimpenerwaard om. Uit boosheid over de stikstofplannen van de overheid. ‘Als ik de tijd kon terugdraaien, zou ik het absoluut anders hebben gedaan.’

Zijn zaagactie zorgt voor landelijke reuring. Dat merkte Floor de Jong bijvoorbeeld in de nacht van maandag op dinsdag. Boze burgers lieten per telefoon hun afkeuring blijken over het feit dat De Jong en medestanders knotwilgen omzaagden. De boer uit Bergambacht sliep weinig. De taal die mensen tegen me uitsloegen, is niet geschikt voor publicatie, zegt hij. Anderzijds kreeg de boer ook ‘bemoedigende’ reacties.

De veehouder, lid van radicale boerengroep Farmers Defence Force, benadrukt dinsdagochtend desgevraagd dat ‘100 procent’ van de omgezaagde bomen eigendom van de actievoerders zelf is. ‘Met de actie wilden we een statement naar Den Haag maken, voorafgaand aan de stemmingen in de Tweede Kamer over het stikstofbeleid. Dus het is géén ..

