Boeren protesteren weer bij huis stikstofminister

Een groep protesterende boeren verzamelde zich maandagavond in het Veluwse dorp Hierden bij het woonhuis van minister Christianne van der Wal (Natuur en Stikstof). De bewindsvrouw was zelf niet thuis, laat het ministerie weten.

Den Haag

Het is de tweede keer dat boeren bij de woning van de minister protesteerden. Zij zijn het niet eens met het stikstofbeleid van het kabinet. Toen deze plannen ruim twee weken geleden werden gepresenteerd, trokken ze ook al naar het huis van Van der Wal. In de politiek is de actie destijds scherp veroordeeld. Het kabinet noemde betogen bij het woonhuis van een bewindspersoon onacceptabel. Maar er is niets tegen te doen zolang er niets strafbaars gebeurt. De politie heeft maandag een bewakingspost bij het woonhuis geplaatst.

Boerenbelangenvereniging LTO Nederland keurt de demonstraties bij het woonhuis af, ook al is er begrip voor de hoogoplopende emotie. ‘We roepen iedereen op om dat passend en waardig te uiten’, aldus een LTO-woordvoerder.