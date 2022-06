Burgerschapsles biedt christelijke school kansen: ‘Gesprek aangaan is niet eng, maar juist verrijkend voor de leerlingen’

Den Haag

Waarom schreef u een boekje over burgerschapsonderwijs?

‘Mijn ideale wereld is een vredevolle samenleving, terwijl er veel verschillen zijn. Daar gaat mijn boek en de toegevoegde gesprekskaarten ook over: de ontmoeting tussen verschillende culturen en een goede schoolcultuur. De nieuwe wet voor burgerschapsonderwijs is daar ook op gericht. Die wet stimuleert ontmoeting, en dat je elkaar respecteert. Ik vind het belangrijk dat leerlingen van alle scholen - of die nu gereformeerd, openbaar of islamitisch zijn - elkaar moeten leren kennen. Zeker als christenen moeten wij als zoutend zout zijn. Als je zout bent dat in een potje zit en hoog op de plank staat, voldoe je niet aan de opdracht die Jezus ons gaf. We moeten onderde..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .