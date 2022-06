Een plons van geluk: zwemuurtje geeft Oekraïense kinderen weer wat lucht

Zwemvereniging De Robben in Hilversum wil Oekraïense vluchtelingen een moment van geluk bieden. Elke zondag zijn de Oost-Europeanen welkom om een plons in het water te nemen.

Hilversum

In de ontvangstruimte van het gezellige Hilversumse zwembad De Lieberg kijkt een vrouw met de concentratie van een schriftgeleerde naar haar laptop. Het is Marina Zhuravlova, een 37-jarige moeder die drie maanden terug met haar twee dochters uit Charkiv is gevlucht. De stad begon door alle vuile bommen langzaamaan de gedaante van een spookhuis aan te nemen. ‘En Charkiv was zó prachtig’, zegt de Oekraïense, die in Hilversum werd opgevangen en relatief snel een dienstbetrekking bij een Nederlands recruitmentbureau aanvaardde.

Zhuravlova vertelt dat ze onder de indruk is van de welwillendheid waarmee zij en haar beklagenswaardige landgenoten zijn ontvangen in Nederland. De mensen zijn er buitengewoon vriendelijk, terwijl vrijw..

