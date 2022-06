Dode en tien gewonden door windhoos in Zierikzee, zeker tien huizen onbewoonbaar

Bij een windhoos in Zierikzee is maandagmiddag zeker één persoon om het leven gekomen en zijn zo’n tien mensen gewond geraakt. Dat meldt de Veiligheidsregio Zeeland. Door de schade zijn tien tot twintig huizen onbewoonbaar geworden.

Het aantal gewonden kan de komende uren nog oplopen. Het gaat om een ‘eerste beeld’, schrijft de Veiligheidsregio. De hulpdiensten zijn momenteel bezig de omvang van de windhoos in kaart te brengen. Ook is onduidelijk hoe het dodelijke slachtoffer om het leven is gekomen.

De ravage in Zierikzee is groot. Zo’n tien tot twintig huizen zijn onbewoonbaar geraakt door de schade die de windhoos aanrichtte, meldt woningbouwcorporatie Zeeuwland. De wind rukte pannen van daken en trok trampolines uit tuinen. In een straat is het dak van een heel rijtje huizen losgerukt en op de weg neergekomen. Ook zijn op verschillende plekken in het Zeeuwse stadje ramen gebarsten en bomen omgewaaid.

Tekst gaat verder onder de foto.

Dakpannen waaiden van huizen, ruite..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .