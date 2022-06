De familie Van Veen woont op een schip: ‘Ik denk dat mijn vrouw wel 500.000 schroeven eruit heeft gedraaid’

Egbert (49 jaar), directeur-eigenaar van een jacht- en scheepswerf en Jacomina (51) van Veen, productiemedewerker in de visindustrie, wonen op Urk op een schip. Dit schip diende eens als de boot van Sinterklaas. Ze kochten het in 2017 voor ca. 7 ton. Naar schatting is ze nu 1 miljoen waard.

Egbert: ‘Wonen op het water was altijd mijn droom. Ik ben opgegroeid op en met het water. Later was ik stuurman op een sleepboot. Sinds twintig jaar bouw ik boten. Kings Dream heet mijn bedrijf.’

aanslagen

Mijn oude bedrijf kreeg ik jaren niet verkocht vanwege de financiële crisis. Er waren destijds ook veel aanslagen. Wij deden een cruise op de Oostzee en bijna overal waar we kwamen was een aanslag.

Ik ging toen nadenken over hoe we vastzitten aan materiële dingen. En ook dat we hier vijf meter onder het NAP zitten. Mocht het misgaan dan is een boot ideaal want die kan gewoon varen.

Toen we eindelijk het bedrijf verkochten, zei Jacomina: ‘Als je nog je droom waar wilt maken dan moet je het nu doen.’’

Jacomina: ‘We woonden i..

