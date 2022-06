Slootwater drinken? Rond 1900 was dat niet ongewoon. Een huisarts kwam in actie

Voormalig raadhuis in Driebruggen, waar in 1960 de oprichting van het Groene Kruis werd herdacht. (beeld wikimedia commons)

Van 1881 tot 1915 hield Johan Hers, huisarts in Oud-Beijerland, een dagboek bij. Soms schreef hij over de slechte hygiëne in het dorp. Zo was hij op een avond voluit geraakt door een vrouw die gewend was haar po te ledigen ‘door deze om de hoek van de deur de dijktrap af te gooien’. Vaak werd Hers bij kinderen geroepen die ziek waren geworden door het drinken van vervuild slootwater.

In de tijd van Hers eiste slechte hygiëne geregeld slachtoffers. De onwetendheid was groot. Dat het drinken van slootwater of ongekookte melk niet goed voor de gezondheid was, wisten de meeste mensen niet. Een onderwijzer uit Numansdorp, Peter Welker, tevens hoofdredacteur van de plaatselijke krant, wees zijn lezers op het gevaar van ongekookte melk en ongeko..

