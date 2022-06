Vertrek voorzitter ‘overvalt’ bestuur BIJ1

Den Haag

In een mail aan de afdelingen, die later deels is gepubliceerd door Het Parool, noemt ze de partijcultuur ‘toxisch’ en ‘vol vriendjespolitiek en tegenstrijdigheden’. Mills schrijft dat zij ‘als zwarte vrouw nog nooit zo respectloos, niet zuiver/integer en onrechtvaardig is benaderd en behandeld en dat allemaal onder het mom van kritiek’, aldus Het Parool.

De rest van het bestuur vindt het ‘verdrietig’ dat ze terugtreedt. De ‘opstapeling’ van kritiek op het bestuur in aanloop naar de algemene ledenvergadering van 2 juli is volgens hen inderdaad medeoorzaak van het vertrek van Mills. Maar, ‘kritiek en ongevraagd advies vormen het fundament van onze partijdemocratie en onvrede moet altijd kunnen worden geuit’. De bestuursleden willen de komende dagen ‘in het teken van reflectie’ stellen. Tot en met 2 juli neemt secretaris Leonieke Schouwenburg Mills’ werkzaamheden over.