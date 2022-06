Beslissing over gratie bij levenslang niet langer aan de minister, als het aan minister Weerwind ligt

De gratieprocedure voor levenslanggestraften gaat op de schop. In lijn met een advies van de Raad voor Strafrechtstoepassing en Jeugdbescherming (RSJ) komt minister Franc Weerwind (Rechtsbescherming, D66) met een wetsvoorstel, waarin niet langer de bewindsman maar een rechter beslist of een gedetineerde voor gratie in aanmerking komt.