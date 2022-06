Vrede, vaandels en verwijzingen naar Oekraïne op Veteranendag

Veteranendag in Den Haag: de vlag van Europa hangt hoger in top dan de Nederlandse. En de Koning die rept van Oekraïners als mede-Europeanen.

Tijdens dit eerbetoon aan de ruim 100.000 Nederlandse veteranen houdt de koning onder meer een toespraak en reikt hij achttien vaandelopschriften uit aan eenheden van de krijgsmacht die zich tijdens de strijd in Afghanistan hebben onderscheiden.

Den Haag

Niet het Binnenhof (wegens verbouwing gesloten) maar de Hofvijver was zaterdag het decor voor de Nederlandse Veteranendag. Na twee jaar noodgedwongen corona-pauze mocht het weer. Als blijk van waardering aan de ruim 100.000 veteranen die Nederland telt.Op een aangelegd ponton kregen zestien aangetreden eenheden van de Koninklijke Landmacht, een van de luchtmacht en een van het Korps Mariniers een cravate bevestigd aan hun vaandels.

Dit als bijzondere blijk van waardering voor hun inzet in Afghanistan, de langste missie van de krijgsmacht ooit. De cravate is tijdelijk. Uiteindelijk worden de locaties van de krijgsverrichtingen geborduurd in het vaandel. Zoals de Afghaanse plaatsen Uruzgan, Kandahar en Helman bij de mariniers...

