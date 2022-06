‘Fragiel’ akkoord asielopvang

Nijmegen

Als blijkt dat dat in de komende tijd niet gebeurt dan staken de veiligheidsregio’s hun inspanningen, aldus burgemeester Hubert Bruls van Nijmegen, voorzitter van het Veiligheidsberaad. De burgemeesters verwachten van het Rijk dat de beloofde dertig extra ambtenaren per veiligheidsregio die een en ander moeten gaan regelen er snel zijn. Ook moet het kabinet in de komende drie maanden werken aan een langetermijnperspectief voor de asielopvang. Bruls noemde de overeenstemming die vrijdag met bewindslieden is bereikt ‘een fragiele afspraak’.

doorstroming

De 25 veiligheidsregio’s gaan elk zoeken naar 225 extra noodopvangplaatsen om de overvolle aanmeldlocatie in Ter Apel te ontlasten. Enkele kleine regio’s zullen dat aantal wellicht niet helemaal gaan halen, aldus Bruls. Daarnaast moet er huisvesting komen voor 7500 statushouders. Die kunnen dan het asielzoekerscentrum verlaten, zodat er doorstroming is. Naast extra ambtenaren heeft het kabinet 40 miljoen toegezegd om woonruimte voor deze groep te realiseren.

Het Veiligheidsberaad heeft vrijdag benadrukt dat het op 1 oktober weer afgelopen is met de extra crisisnoodopvang. Dan moet er minstens één nieuwe opvanglocatie naast Ter Apel zijn gerealiseerd en liever nog drie, aldus Bruls. Ook moet het opvangsysteem flexibeler worden, want ‘we weten al sinds 2015 dat het zo niet werkt’, aldus de beraadsvoorzitter.

Volgens Bruls werken de burgemeesters na veel aarzelingen in het begin van de week toch mee, omdat ze allemaal snappen dat er iets moet gebeuren. ‘Maar het kabinet moet wel vertrouwen terugwinnen.’