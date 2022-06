OM: schietende agenten Coolsingelrellen niet vervolgd

De negen agenten die vorig jaar november hun dienstwapen gebruikten tijdens de Coolsingelrellen in Rotterdam worden niet vervolgd, meldt het Openbaar Ministerie (OM). Die beslissing komt na onderzoek van de Rijksrecherche. ‘Daaruit is geconcludeerd dat de agenten uit noodweer handelden.’ <

Lelystad vertrouwt op komst luchthaven

Burgemeester Mieke Baltus van Lelystad laat weten nog steeds het volste vertrouwen te hebben dat Lelystad Airport opengaat. Wel vindt ze het ‘jammer’ dat de opening wordt uitgesteld. De gemeente zegt in gesprek te gaan met minister Mark Harbers (Infrastructuur) over de luchthaven. <

Vluchtelingjongere krijgt hulp tot 21e

Alleenstaande minderjarige vluchtelingen die in Nederland mogen blijven, krijgen voortaan hulp en ondersteuning tot hun 21e jaar. Nu vervalt alle hulp zodra ze 18 jaar worden. De kosten ervan neemt het Rijk voor zijn rekening. Dit heeft staatssecretaris Eric van der Burg (Asiel) na afloop van de ministerraad bekendgemaakt. ‘Hiermee verminderen de lasten voor gemeenten’, licht Van der Burg toe. <

COA: eind 2022 51.000 opvangplaatsen nodig

Het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) heeft eind dit jaar 51.000 opvangplekken nodig. Dat zijn er 9000 meer dan eerder was berekend, blijkt uit de nieuwste asielprognoses van het ministerie van Justitie en Veiligheid. Omdat de komende maanden meerdere overeenkomsten met gemeenten over de opvang van asielzoekers aflopen, verdwijnen er daarbovenop nog 7000 opvangplekken. <

Defensie koopt versneld F-35’s en MQ-9 Reapers

Nederland koopt versneld zes F-35 gevechtsvliegtuigen en vier MQ-9 Reaper onbemande vliegtuigen vanwege ‘de overspannen defensiemarkt’. De vraag naar militair materieel is flink gestegen. Dat komt onder meer door de oorlog in Oekraïne. Met de aanschaf is ongeveer 1 miljard euro gemoeid. De ministerraad ging vrijdag akkoord met het voorstel van staatssecretaris Christophe van der Maat (Defensie). <

Merendeel FSV-systeem niet gecompenseerd

Burgers die bij de Belastingdienst ten onrechte te boek stonden als mogelijke fraudeur maar daar geen nadeel van ondervonden, hoeven niet te rekenen op compensatie. Staatssecretaris Marnix van Rij (Financiën) meent voor deze groep te kunnen volstaan met nogmaals excuses. Het gaat om 220.000 van de 270.000 mensen met een registratie in het omstreden FSV-systeem, dat in de praktijk fungeerde als een zwarte lijst. <

Inboedel buurvrouw levert 600.000 euro op

De inboedel van een overleden vrouw heeft haar buren ruim 600.000 euro opgeleverd bij een veiling. De vrouw had haar buren haar volledige inboedel nagelaten nadat ze vorig jaar was overleden, omdat beide buren jarenlang voor haar hadden gezorgd. De inboedel ging vrijdag voor ruim een half miljoen euro onder de hamer bij de veiling van Heritage Auctions Europe in IJsselstein. <

Oppervlaktewater mag steeds minder gebruikt

Het aantal verboden op het gebruik van water uit beken, riviertjes, sloten en vijvers breidt zich steeds verder uit. Door de hoge temperaturen verdampt veel water. Er is in veel gebieden ook nog steeds sprake van droogte en lage grondwaterstanden. Deze week hebben de waterschappen Vechtstromen in Twente en een deel van Drenthe, Scheldestromen in Zeeland en Aa en Maas in Noord-Brabant daarom sproei- en tapverboden ingesteld. <

Oud-voorzitter Martijn opgepakt in Ecuador

Marthijn U. (50) , de oud-voorzitter van de verboden pedopartij Martijn, is deze week in Ecuador opgepakt op verdenking van seksueel misbruik van kinderen in dat land. Dat meldt de Nederlandse stichting Free a Girl. Het ministerie van Buitenlandse Zaken in Den Haag bevestigt de arrestatie en zegt consulaire bijstand te verlenen als daarom wordt gevraagd. <

‘Meer Duitse houwitsers naar Oekraïne gepland’

De Duitse regering wil de artillerie van Oekraïne versterken door meer houwitsers naar het land te sturen. Dat hebben bronnen rond het Duitse ministerie van Defensie gemeld. De bronnen melden dat Berlijn over het plan overleg voert met Nederland en een ‘andere Europese partner’. <

Bulgarije steunt overleg met Noord-Macedonië

Het parlement van Bulgarije gaat akkoord met de onderhandelingen van Brussel met Noord-Macedonië over toetreding van het Balkanland tot de EU. Het voorstel om het verzet tegen de onderhandelingen met Noord-Macedonië op te geven, kreeg de steun van 170 Bulgaarse volksvertegenwoordigers, 37 stemden tegen en 21 parlementariërs onthielden zich van stemming. Noord-Macedonië en Albanië zijn al vele jaren kandidaat-lid van de EU, maar kregen nog geen toestemming om te beginnen aan de toetredingsonderhandelingen. <

Aanslagpleger Kongsberg krijgt gedwongen hulp

De 38-jarige Deen die vorig jaar vijf mensen doodstak en elf probeerde te doden met pijl en boog krijgt gedwongen psychiatrische hulp nadat hij schuldig werd bevonden door de rechtbank. De man gaf eerder toe schuldig te zijn aan de aanval. Hij zit sinds oktober al in een psychiatrisch ziekenhuis. Psychiaters die de man onderzochten zeiden tegen de aanklager dat hij leed aan zware psychische problemen. <

Afghaanse gevangene in Guantanamo Bay is vrij

Een van de laatste Afghaanse gedetineerden in het beruchte Amerikaanse gevangenenkamp aan de Cubaanse Baai van Guantánamo, Assadullah Harun, is vrijgelaten. Volgens de machthebbers in Kabul wordt hij binnenkort eindelijk met zijn familie herenigd. <

‘50 miljoen mensen honger door Rusland’

De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Antony Blinken zegt dat de Russische oorlog in Oekraïne wereldwijd 40 tot 50 miljoen mensen in hongersnood zal storten. Blinken gaf Rusland daar vrijdag de schuld van op een persconferentie met zijn Duitse ambtgenoot Annalena Baerbock. De Amerikaanse minister weerlegde de Russische beschuldigingen dat de westerse sancties de oorzaak zouden zijn van de voedselcrisis. <

Naschok Afghanistan eist zeker vijf levens

In Afghanistan was vrijdag een heftige naschok van de aardbeving te voelen, dicht bij het epicentrum van de beving woensdag. Volgens de eerste informatie van Afghaanse autoriteiten zijn zeker vijf mensen omgekomen. Woensdag stierven al zeker duizend mensen en raakten nog eens duizenden gewond. De beving van vrijdag had volgens de Amerikaanse geologische dienst USGS een kracht van 4.3. <

Amerikaanse Senaat keurt wapenwet goed

De Amerikaanse Senaat heeft een nieuwe vuurwapenwet goedgekeurd, met steun van zowel Republikeinen als Democraten. 65 senatoren stemden voor, 33 tegen. Het Huis van Afgevaardigden keurt het wetsvoorstel naar verwachting nog voor het zomerreces goed. De wet werd goedgekeurd op dezelfde dag dat het Hooggerechtshof besloot dat een wet uit de staat New York, die het dragen van een vuurwapen in de openbare ruimte verbood als daar geen aanleiding toe was, ongrondwettelijk was. <

Rutte klaagt over veto Hongarije winsttaks

Premier Mark Rutte heeft op de EU-top in Brussel zijn beklag gedaan over het plotselinge verzet van Hongarije tegen de invoering van een minimumtarief voor winstbelasting. Hij hoopt dat Frankrijk het obstakel komende week nog uit de weg weet te ruimen. <

Zorgfonds PFZW gaat pensioenen verhogen

Pensioenfonds Zorg en Welzijn (PFZW) verhoogt later dit jaar eveneens voor het eerst in jaren de pensioenen. Daarmee volgt het op een na grootste pensioenfonds van Nederland soortgelijke beslissingen eerder deze week van metaalfonds PME en ambtenarenfonds ABP. Gepensioneerden bij PFZW moeten wel iets langer wachten op hun hogere pensioen. Dat gaat pas per 1 oktober in. <

Uber wil met rechtszaak van algemene taxi-cao af

Techbedrijf Uber, bekend van de gelijknamige taxi-app, wil met een rechtszaak voor elkaar krijgen dat de cao voor taxivervoer niet meer voor de hele sector geldt. De onderneming heeft daarvoor een kort geding aangespannen tegen het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, dat maandag dient in Den Haag. <

EU-leiders akkoord over Kroatië in eurozone

De eurozone van nu negentien landen wordt per 1 januari uitgebreid met Kroatië, hebben de Europese leiders tijdens hun top in Brussel bekendgemaakt. Het Balkanland treedt volgend jaar toe en zal de gemeenschappelijke euro invoeren. De huidige nationale munt, de kuna, wordt dan afgeschaft. De Kroatische premier Andrej Plenkovic noemt het besluit ‘een excellent signaal voor onze economie’. <

Hackers stelen 100 miljoen met cryptokraak

Hackers hebben voor ongeveer 100 miljoen dollar, zo’n 95 miljoen euro, aan cryptomunten gestolen van cryptobedrijf Harmony. De hackers maakten daarbij gebruik van kwetsbaarheden in een zogeheten cryptobrug. Dat is een platform dat de onderlinge handel tussen verschillende cryptomunten mogelijk maakt. Harmony liet via een tweet weten dat de hack van zijn Horizon-brug donderdagochtend heeft plaatsgevonden. Het bedrijf werkt nu samen met autoriteiten en forensische specialisten om de daders te achterhalen en het gestolen geld terug te krijgen. <

Gedaalde olieprijs amper merkbaar in benzineprijs

De olieprijzen zijn de afgelopen tijd behoorlijk gedaald vanwege de vrees voor een economische recessie. Maar de prijzen aan de Nederlandse pomp blijven hoog. Volgens marktdeskundige Paul van Selms van consumentencollectief UnitedConsumers hebben oliemaatschappijen weinig haast om de prijzen voor benzine en diesel te verlagen als de olieprijzen dalen. <

Topman Duits TUI treedt voortijdig af

De topman van het Duitse reisconcern TUI treedt voortijdig af. Fritz Joussen stopt op 30 september bij TUI en wordt dan opgevolgd door financieel directeur Sebastian Ebel. Waarom Joussen vertrekt werd niet gemeld door het bedrijf. Joussen staat sinds 2013 aan het roer van de grootste reisorganisatie ter wereld en zijn contract zou eigenlijk pas in september 2025 aflopen. TUI werd hard geraakt door de coronapandemie. <