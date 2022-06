Aangifte Van der Wal om doodsbedreiging

Den Haag

Minister Christianne van der Wal (Natuur en Stikstof) heeft aangifte gedaan van een doodsbedreiging en van opruiing tegen de eigenaar van een vrachtauto. Op de achterzijde van de vrachtwagen staan de namen van Pim Fortuyn en Theo van Gogh met hun sterfdatum. Daaronder staat de naam van de minister, een kruis en een vraagteken. Een woordvoerder van de minister bevestigt een bericht hierover van NRC. De vrachtwagen was woensdag ook aanwezig bij de grote demonstratie van boeren in het Gelderse Stroe. Dat is te zien op beelden van Shownieuws van SBS6.