Directeur: Floriade blijft open

Almere

Donderdagavond stapten de zes wethouders van Almere op vanwege de tegenvallende bezoekersaantallen, die geleid hebben tot 33,8 miljoen extra kosten. Bakker: ‘Die kosten blijven sowieso, of we nu open blijven of dichtgaan. Ik raad de gemeente Almere, die 100 procent aandeelhouder is van de Floriade BV, aan de tentoonstelling open te houden. Sluiting zou leiden tot enorme schadeclaims.’

Floriade kreeg tot nu toe 232.500 bezoekers, een derde van het verwachte aantal. Uit onderzoek bleek dat onder meer de entree van 29 euro te hoog wordt gevonden door sommige doelgroepen. Met prijsacties, gratis rondleidingen en een gerichte marketingcampagne hoopt de directeur meer publiek te trekken. ‘Mensen kennen ons wel, maar we moeten het idee dat ze kunnen komen wel levend houden’, aldus Bakker. Het nieuwe streven is om uiteindelijk uit te komen op 1,2 miljoen bezoekers.

Of de wereldtuinbouwtentoonstelling over tien jaar weer gehouden wordt, is volgens Bakker niet aan hem. ‘Dat is aan de Nederlandse Tuinbouwraad, zij zijn eigenaar van de titel Floriade.’ Die maakt ook bekend welke kandidaat-stad een eventuele volgende editie organiseert.