Koning Willem-Alexander, koningin Máxima en de prinsessen Amalia, Alexia en Ariane hebben vrijdag in Paleis Noordeinde geposeerd voor de jaarlijkse zomerfotosessie. De shoot was vanwege de slechte weersvoorspellingen verplaatst van het strand naar het paleis. Vanwege de studies van de prinsessen was de shoot niet aan het einde van de zomervakantie.