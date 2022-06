Gaswinning in Groningen: ‘Enquête zet niks recht, maar is wel genoegdoening’

Koning Willem-Alexander op werkbezoek in het getroffen aardbevingsgebied in Groningen. Zijn bezoek stond in het teken van de impact van de aardbevingsproblematiek op de agrarische sector. (beeld anp / royal images Vincent Jannink)

Aannemer Harjo Nijboer uit Slochteren is niet van plan de parlementaire enquête naar de gaswinning te volgen. ‘Ik geloof niet dat er nog wat gaat veranderen. Ik heb er geen vertrouwen meer in.’ Ook bij mensen in zijn directe omgeving leeft het niet. ‘Ik denk dat 95 procent van hen net zo denkt als ik. Er zijn zoveel beloftes gedaan en er is gezegd dat het goedkomt. Maar er klopt niks van.’

Nijboer voert naar eigen zeggen al zeven jaar strijd met de NAM over de schade aan zijn boerderij en hoe dat hersteld moet worden. Hij was het oneens met het voorstel in het schaderapport. ‘Dat herstel was cosmetisch: een voegje uitkrabben en opnieuw vullen. Maar de schade is veel groter. Dat is gewoon oneerlijk.’

Intussen gaat het de goede kant op met z..

