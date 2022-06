Ook progressieven vervallen in orthodoxie, en negeren de wetenschap als dat zo uitkomt

Niet het rationele debat, maar ideologie gaf de doorslag bij het debat over het schrappen van de vaste bedenktijd bij abortus. Zo luidde althans de analyse van ChristenUnie-senator Maarten Verkerk, dinsdag na de stemming in de Eerste Kamer. Toen de abortuswetgeving in 2020 werd geëvalueerd, luidde het advies om de voor- en nadelen van de vaste bedenktijd tegen het licht te houden. In de praktijk zijn er soms knelpunten of pijnlijke situaties, bijvoorbeeld als duidelijk is dat een foetus niet levensvatbaar is. Maar nu verdwijnt de vaste bedenktijd niet alleen in specifieke situaties, maar in het geheel. Het dominante credo: vrouwen kunnen prima zelf beslissen hoeveel bedenktijd ze nog nodig hebben.

Vrouwen hoeven ook zeker niet gewantrouwd..

