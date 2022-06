‘Het is goed om je bewust te zijn van hoe het boerenleven eruit ziet en waar je eten vandaan komt’

Steeds meer boeren, met name melkveehouders, stellen hun terrein open voor recreatie. Marketeer Kristel van der Aa zorgt er met haar website zoekdeboer.nl voor dat toeristen en dagjesmensen deze boeren weten te vinden. ‘Mensen weten vaak niet waar ze terecht kunnen’.

(beeld ND)

'Veel mensen weten erg weinig van het boerenleven' (beeld ND)

Wat is er zo leuk aan een dagje uit op een boerderij?

‘Waarom zou je veel geld betalen aan een pretpark, terwijl het bij de boer een en al pretpark is. Na een dagje Efteling zijn kinderen vaak enorm overprikkeld. Dat is na een dagje op de boerderij totaal anders, daar komen ze juist tot rust. Bovendien is het goed om je bewust te zijn van hoe het boerenleven eruit ziet en waar je eten vandaan komt.’

Wat kun je zoal doen op een boerderij?

‘Ontzettend veel. Je kunt koe-knuffelen, op het terras een ijsje eten, overnachten bij de boer, workshops volgen en met alpaca’s wandelen. Ook is het boerenterrein een leuke locatie voor feest. Denk aan kinder-, familie- of vrijgezellenfeesten. Als bedrijf kun je ervoor kiezen om in een kille ruim..

