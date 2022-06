Hoe Polen een champignongrootmacht werd

In vijftien jaar tijd verdwenen drie van de vier champignonbedrijven uit Nederland. In deze vierdelige zoektocht ondervindt Maurice van der Spek de achterkant van de laagsteprijsgarantie van supermarkt Jumbo, ziet hij met eigen ogen hoe Oekraïense arbeidsters de gaten vullen van Poolse arbeidsmigranten die in Nederland werken en bevraagt hij de effecten van Europese subsidies.