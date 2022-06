Viroloog Marion Koopmans: ‘Aanpak corona en overstromingen lijkt op elkaar’

Om beter voorbereid te zijn op grote rampen werken wetenschappers van diverse disciplines samen in het Pandemic & Disaster Preparedness Center. ‘Noodzakelijk na zo’n coronapandemie’, zegt initiatiefnemer en viroloog Marion Koopmans. Over wat corona gemeen heeft met een overstroming.

Virussen zijn overal, weet viroloog Marion Koopmans (65) van het Erasmus MC in Rotterdam. ‘De diversiteit is enorm en dat fascineert mij. Alle levende organismen kennen virusinfecties. Ze kunnen zowel nuttig als schadelijk zijn. Dat laatste zagen we tijdens de coronapandemie. Maar virussen hebben ook een regelfunctie. Bij een teveel aan bepaalde bacteriën op bijvoorbeeld de huid of in de darmen kunnen ze ervoor zorgen dat de balans wordt hersteld.’

De viroloog geniet van de vlammen in tulpen, want: ‘Ook daar zorgen virussen voor.’ Na een studie diergeneeskunde introduceerde professor Horzinek haar eind jaren tachtig in de wereld van de virussen. ‘Vanuit mijn wetenschappelijke interesse wil ik weten hoe ze werken. Vervolgens kun je a..

