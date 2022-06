Provincie de fout in met publicatie plan voor 25.000 woningen in Stroe

‘We hebben de kaart inmiddels ingetrokken’, zegt een woordvoerder van de Provincie Gelderland, nadat de Barneveldse Krant donderdag de plannen publiceerde voor ‘Stroe City’, waar 25.000 woningen gebouwd zouden worden. De publicatie zorgde voor woedende reacties van boeren en burgers online, #Barneveldsekrnt is vrijdag urenlang trending topic op Twitter.

‘De timing en de wijze waarop de scenario’s naar buiten zijn gebracht is zeer ongelukkig. Het laatste dat we willen is voor nog meer onrust zorgen in het gebied. Dit hebben we niet goed gedaan’, zegt gedeputeerde Peter Kerris. De plannen lekten uit in de week dat Stroe en omgeving in de belangstelling staan vanwege de boerenprotesten tegen de stikstofreductieplannen van het..

