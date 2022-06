Zeeuwen voelen zich achtergesteld door tol Westerscheldetunnel: ‘Het ongemak groeit’

Terneuzen

Geïsoleerd, bijna Vlaams. En dat allemaal door de Westerscheldetunnel, die per ritje vijf euro kost. Vooral tijdens de eerste lockdown voelde Petra de Boevere van Stichting Tolvrij Zeeland dat ze in ‘niemandsland’ woonde. ‘We hebben ons als Zeeuws-Vlamingen in de afgelopen jaren steeds meer op België moeten richten. Toen de grens naar België sloot, was het alsof ik opgesloten zat in een raar stukje Nederland, afgesloten van familie en andere relaties op de Zeeuwse eilanden.’

De Westerscheldetunnel is dé manier om van Zeeuws-Vlaanderen naar Zuid-Beveland te gaan, en ook gelijk de enige. Het is uniek, Nederland kent weinig tolwegen. De bouw duurde in totaal zeven jaar, en kostte 752 miljoen euro. De kosten voor de t..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .