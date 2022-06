Lesmethode ‘Homo in de klas’ maakt leerling niet toleranter

Zwolle

Veel leerlingen lazen voor het eerst in hun leven zelf bijbelteksten die over homoseksualiteit gaan, zoals uit Leviticus 18 en Romeinen 1. ‘Ze reageerden emotioneel en verontwaardigd op afwijzing’, zag Henriëtte Boersma, die promotieonderzoek doet naar de lesmethode en adjunct-directeur is op het Greijdanus College in Zwolle. ‘Een leerlinge zei: God gaat je toch niet pesten door je als homoseksueel te scheppen en dan te zeggen dat het niet mag? Het viel me op: die onverbloemde uitspraken van keurige jongens en meisjes, vol overtuiging. Ze geloven minder lijdzaam dan vroeger.’

‘Homo in de klas’ bestaat uit drie lessen voor 3 havo en vwo: bespreking van bijbelteksten met de docent, bezoek van een christelijke homoseksuele gastspreker ..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .