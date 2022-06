Vooral in de steden hebben vogels het moeilijk

Het aantal vogels in steden en dorpen is tussen 2007 en 2020 gemiddeld met 6 procent afgenomen. Negen soorten, waaronder de huismus en de spreeuw, kregen het moeilijker in de bebouwde omgeving: daar is de populatie met 10 procent achteruit gegaan.

Den Haag

Dit blijkt uit een inventarisatie die het Centraal Bureau voor de Statistiek samen met Sovon Vogelonderzoek heeft gepubliceerd op het Compendium voor de Leefomgeving.

Volgens die cijfers gaan er in steden en dorpen meer soorten in aantal achteruit dan vooruit. Vooral vogels die leven in stadse bos- en parkgebieden, struwelen, struiken en open groen, zijn achteruit gegaan. De oorzaak is volgens het CBS ‘het verder volbouwen van de stad en voor vogels ongunstig groenbeheer in stedelijk gebied’.

Daar staat tegenover dat de slechtvalk, een roofvogel die veel in kerktorens en op hoge gebouwen broedt, het steeds beter doet in bebouwde gebieden. Ook water- en moerasvogels, zoals de krakeend en de grauwe gans weten de steden beter te vinde..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .