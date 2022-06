Den Haag

Dat kan betekenen dat er de komende jaren nog meer mensen zullen overlijden door afgezegde behandelingen en gemiste diagnoses, denkt gezondheidseconoom Eline van den Broek-Altenburg, lid van een wetenschappelijke klankbordgroep die het oversterfteonderzoek volgt. ‘Ik denk dat de schade van uitgestelde zorg niet gering is. En dat het van groot belang is dat we het nader onderzoeken, zodat het in de toekomst eventueel voorkomen kan worden.’

Afgelopen najaar overleden 11.300 mensen ‘extra’ ten opzichte van andere jaren. Van hen overleden er 7900 aan de gevolgen van corona, volgens de officiële doodsoorzaak op het overlijdenscertificaat. Resteert een ‘overschot’ van 3400 doden. Andere voor de hand liggende doodsoorzaken, zoals kanker ..

