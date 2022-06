Begin olieproductie Suriname dichterbij

Paramaribo

Het begin van de olieproductie in Suriname is een stap dichterbij gekomen nu uit testen is gebleken dat de Surinaamse oliebron ‘Krabdagu’ zeker 180 miljoen vaten olie kan produceren. Dat heeft algemeen directeur Annand Jagesar van het Surinaamse staatsbedrijf Staatsolie gezegd op de radio. Het Franse oliebedrijf TotalEnergies en het Amerikaanse APA Corporation hebben rechten om in bepaalde blokken naar olie te zoeken, de zogenaamde exploratierechten. Het is het Franse bedrijf dat een besluit moet nemen om in de Surinaamse wateren tot olieproductie over te gaan.