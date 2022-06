Opnieuw is het aantal geregistreerde incidenten rond asielzoekerscentra gedaald. In 2021 waren er minder incidenten, terwijl het aantal unieke vreemdelingen in opvanglocaties juist flink hoger was dan het jaar ervoor. Ook het aantal misdrijven nam af. Opvallend is dat vooral asielzoekers uit veilige landen verdacht werden, zo meldt het ministerie van Justitie en Veiligheid. <

beeld anp

Kabinet sluit deal voor opvang vluchtelingen

Het kabinet wil dat gemeenten de komende weken 7500 vluchtelingen een tijdelijke woning bieden. Daarnaast zou elke veiligheidsregio 225 extra opvangplekken moeten creëren. Op hun beurt krijgen de 25 veiligheidsregio’s allemaal dertig ambtenaren om een en ander te regelen en uit te voeren. Ook wil het kabinet 40 miljoen euro uittrekken voor de bouw van extra woningen. <

Zo’n 1000 tips over vermiste Tanja Groen

Bij Stichting De Gouden Tip zijn rond de duizend tips binnengekomen over de verdwijning van studente Tanja Groen bijna dertig jaar geleden. Voor de gouden tip was afgelopen jaar 1 miljoen euro uitgeloofd, maar de termijn van deze beloning stopt donderdag. De binnengekomen tips worden allemaal bekeken door de stichting en concrete tips gaan anoniem door naar het coldcaseteam in Limburg. <

Onderzoek naar leiding politievakbond

Er komt een onderzoek door een onafhankelijk bureau naar signalen van mogelijk grensoverschrijdend gedrag door leidinggevenden binnen de politievakbond ACP. Dat is woensdag besloten tijdens de algemene ledenvergadering, meldt de vakbond. <

Máxima in gesprek over mentaal welzijn

Koningin Máxima heeft zich woensdagmiddag laten bijpraten over de mentale gezondheid van scholieren en mbo’ers tijdens een werkbezoek aan het Nova College in Beverwijk. Samen met onderwijsminister Dennis Wiersma sprak ze met leerlingen over de mentale uitdagingen die zij ervaren. Leerlingen vertelden bijvoorbeeld over hun worstelingen met concentratieproblemen, stress, somberheid, eenzaamheid, prestatiedruk en minder goede leerprestaties die daarmee gepaard gaan. <

beeld anp

167 gevallen gemeld van apenpokken

Het apenpokkenvirus is inmiddels bij 167 mensen in Nederland vastgesteld. Dat zijn er aanzienlijk meer dan eind vorige week, toen de teller op 95 positieve tests stond. Voor een deel komt dat door nameldingen, waarbij eerdere bevestigingen van besmettingen alsnog zijn verwerkt. Maar er zijn ook relatief veel nieuwe gevallen. Die mensen kregen vorige week hun eerste klachten. <

Pantserhouwitsers zijn afgeleverd in Oekraïne

De toegezegde Nederlandse pantserhouwitsers zijn inmiddels aan Oekraïne geleverd, maakte premier Mark Rutte woensdag duidelijk tijdens een debat in de Tweede Kamer. De afgelopen weken zijn Oekraïense militairen getraind in Duitsland om het zware geschut te kunnen bedienen. Nederland en Duitsland geven respectievelijk vijf en zeven pantserhouwitsers aan Oekraïne. <

Bijna 5000 positieve coronatests gemeld

Het aantal nieuwe coronabesmettingen stijgt nog steeds. Tussen dinsdagochtend en woensdagochtend zijn 4834 positieve tests geregistreerd. Dat is het hoogste aantal sinds 13 april, ruim twee maanden geleden. Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) kreeg in de afgelopen week bijna 28.000 meldingen van positieve tests. <

Politie maakt identiteit ontsnapte tbs’ers bekend

De politie is dringend op zoek naar de 24-jarige Luciano Dijkman en de 27-jarige Sherwin Benshomin Windster. Dat maakten de politie en het Openbaar Ministerie woensdag bekend. De twee tbs’ers ontsnapten dinsdagavond uit de Pompekliniek in Nijmegen. Dijkman is in 2021 veroordeeld tot vijf jaar cel en tbs voor een gewelddadige overval. Windster kreeg in 2019 5,5 jaar cel en tbs voor afpersing en een gewapende overval waarbij een dode viel. <

Zeearend krijgt voor het eerst een jong in Drenthe

Voor het eerst heeft een zeearend een jong uitgebroed in de provincie Drenthe. Dat gebeurde in een voor publiek afgesloten bosgebied bij Veenhuizen. Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten en de provincie Drenthe zijn opgetogen over het succesvolle broedgeval: ‘Een compliment voor dit natuurgebied’, laten zij woensdag weten. <

LUMC: eerste geslaagde stamcelgentherapie

Voor het eerst in Nederland is een patiënt succesvol behandeld met stamcelgentherapie, meldt het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC). Het gaat om een baby van nog maar een paar maanden oud met een ernstige aangeboren afweerziekte. ‘De ziekte is dankzij deze therapie verholpen en de patiënt maakt het goed’, aldus het LUMC. <

Bulgaarse regering valt na stemming

De Bulgaarse regering die zes maanden geleden aantrad heeft een vertrouwensstemming in het parlement niet overleefd. De val van de regering kan betekenen dat er nieuwe verkiezingen worden uitgeschreven. Die zouden volgens waarnemers geen enkele garantie bieden op politieke stabiliteit in het land van 6,5 miljoen mensen, dat vorig jaar al drie keer naar de stembus ging. <

Alsnog akkoord in EP over klimaatplannen

Het Europees Parlement heeft alsnog in voltallige zitting in Brussel overeenstemming bereikt over klimaatplannen die de CO 2 -uitstoot in de Europese Unie in 2030 met minstens 55 procent moeten verlagen ten opzichte van 1990. Dankzij een compromis tussen de drie grote middenpartijen stemt het parlement in met drie sleutelonderdelen van het zogeheten Fit for 55-pakket van de Europese Commissie. <

Knesset akkoord met het ontbinden van zichzelf

Het parlement van Israël heeft woensdag ingestemd met het ontbinden van zichzelf. De Knesset ging daarmee akkoord nadat premier Naftali Bennett het maandag had aangekondigd. Met de toestemming van de parlementariërs komt een vijfde verkiezing binnen vier jaar weer een stap dichterbij. Het wetsvoorstel over de ontbinding waarover woensdag is gestemd is nog niet definitief. <

beeld anp

Indonesische leider naar Oekraïne en Rusland

De Indonesische president Joko Widodo bezoekt volgende week Rusland en Oekraïne en voert gesprekken met de leiders van beide landen, heeft zijn minister van Buitenlandse Zaken woensdag bekendgemaakt. Volgens Retno Marsudi is Widodo het eerste Aziatische staatshoofd dat beide landen bezoekt sinds de Russische invasie van Oekraïne. <

Top Gun 2 passeert 900 miljoen dollar

Top Gun: Maverick heeft binnen een maand na de release meer dan 900 miljoen dollar opgebracht. Dat meldt The Hollywood Reporter. Het is daarmee de derde film sinds de uitbraak van de coronapandemie in maart 2020 die dit gepresteerd heeft. Eerder lukte dit Spider-Man: No Way Home en Doctor Strange in the Multiverse of Madness. <

beeld anp

Senaat VS akkoord over aanpassing wapenwet

De Amerikaanse Senaat is akkoord over strengere federale wapenwetgeving. Een groep senatoren van beide partijen toonde dinsdag een wetsvoorstel waarover wekenlang is onderhandeld. Aanleiding daartoe vormden de massale schietpartijen in New York en Texas die de Verenigde Staten recentelijk hebben opgeschrikt. Het raamwerk van het wetsvoorstel behelst bescheiden restricties voor nieuwe vuurwapens, zoals bepalingen die staten helpen wapens uit handen te houden van mensen die als een gevaar voor zichzelf of anderen worden beschouwd. <

Adyen de hoogte in op lager Damrak

Betalingsverwerker Adyen is woensdag als grootste winnaar in de AEX geëindigd. De hoofdindex van de Amsterdamse aandelenbeurs zelf eindigde met een aanzienlijk verlies, gevoed door zorgen over een mogelijke recessie door de oorlog in Oekraïne en stijgende rentes. Adyen won 3,7 procent na de bekendmaking van een uitgebreidere samenwerking met McDonald’s. <

Transavia schrapt 240 vluchten in zomer

Transavia annuleert tussen 7 juli en 14 augustus 240 vluchten vanaf Schiphol vanwege de beperkingen die de luchthaven heeft opgelegd door de drukte en het personeelstekort. Daardoor worden ruim 13.000 boekingen getroffen. Voor 70 procent daarvan is een vervangende vlucht gevonden, bijvoorbeeld vanaf een andere luchthaven. <

Greenwheels sneller over op elektrische deelauto’s

De deelauto’s van Greenwheels worden de komende drie jaar versneld vervangen door elektrische modellen. Het grootste deelautomerk in Nederland wil er daarmee voor zorgen dat het bedrijf in 2025 compleet CO 2 -neutraal draait. Greenwheels heeft op dit moment 2300 deelauto’s rijden in Nederland. Daarvan is 10 procent volledig elektrisch. <

Britse inflatie bereikt nieuw hoogtepunt

De kosten voor het levensonderhoud in het Verenigd Koninkrijk zijn in mei verder opgelopen tot een nieuw hoogtepunt in ruim veertig jaar. De Britse inflatie kwam in mei uit op 9,1 procent, meldt het Britse statistiekbureau. In april bedroeg de inflatie al 9 procent, waarmee de consumentenprijzen de sterkste stijging lieten zien sinds 1982. <

Huizenprijzen stijgen hard, tempo neemt af

De huizenprijzen stijgen nog steeds hard, maar het tempo waarin is in mei wat afgenomen. Dat melden het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) en het Kadaster. Bestaande koopwoningen waren vorige maand 18,8 procent duurder dan in dezelfde maand een jaar eerder. De toename was in april nog 19,7 procent en daarmee nemen de prijsstijgingen wat minder snel toe. In januari piekten de prijsstijgingen op 21 procent, het hoogste niveau in decennia. <

Nederland koploper in EU met laadpalen

Nederland is de absolute koploper in de Europese Unie met het aantal laadpalen voor elektrische auto’s. Volgens autobrancheorganisatie ACEA telt Nederland ruim 90.000 laadpalen. Duitsland komt op de tweede plaats met bijna 60.000 laadpalen. In totaal zijn er 307.000 laadpalen in de EU. ACEA stelt dat daarmee ongeveer de helft van het totaalaantal laadpalen voor elektrische auto’s in de EU in Nederland en Duitsland is geconcentreerd. <

beeld anp

Mollema klopt Dumoulin op NK tijdrijden

Bauke Mollema heeft woensdag in Emmen de Nederlandse titel tijdrijden veroverd. De renner van Trek-Segafredo was over 29,4 kilometer verrassend sneller dan Tom Dumoulin. Het verschil bedroeg ruim een halve minuut. Het brons was voor Daan Hoole. Het was voor de 35-jarige Mollema de eerste keer dat hij deelnam aan het NK tijdrijden. Dumoulin heeft al vier nationale titels. <