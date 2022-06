Boeren ontwrichten deel van het land, politie grijpt bijna niet in

Woensdag liep het verkeer in Nederland vast doordat boeren massaal met hun trekkers de snelweg op gingen. Op sommige plekken ontstonden gevaarlijke situaties door blokkades van trekkers. De politie kon de ontwrichting niet voorkomen en greep nauwelijks in.

Boeren vertrekken via snelweg A1, na afloop van een boerenprotest in Stroe.Â

Amersfoort

Op vrijwel alle wegen naar het Gelderse Stroe, waar woensdag vele duizenden boeren bij elkaar kwamen om te demonstreren tegen het stikstofbeleid, stonden woensdag automobilisten uren vast. Vooral snelwegen raakten lange tijd ernstig ontregeld doordat tractors stapvoets richting de protestweide reden. De A1 tussen Amersfoort en Apeldoorn was een groot deel van de dag afgesloten. Politie en brandweer deelden water uit aan gestrande bestuurders in de brandende zon. Aan het eind van de middag, toen de boeren het veld in Stroe verlieten, liep het op de wegen opnieuw vast.

Naast de files ontstonden er volgens de politie op sommige plekken ‘zeer onveilige situaties’. Aan het eind van de middag blokkeerde een groep boeren de A6 bij Emme..

