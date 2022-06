Rechter buigt zich over demonstratie bij abortuskliniek. ‘Ik wil kinderen redden’

Voor de deur van abortuskliniek het Vrelinghuis, gevestigd in het gebouw van de Stadskliniek Utrecht aan de Biltstraat, werd in 2020 een bord gehangen waarmee werd gewaarschuwd voor agressieve anti-abortusdemonstranten.

Utrecht

Abortuskliniek het Vrelinghuis is gevestigd aan de Biltstraat in Utrecht. Dit is een drukke weg die de stadsring verbindt met het centrum. Er rijden bussen, fietsen en auto’s. Dat maakt demonstreren voor de deur, of aan de overkant van de straat onmogelijk, vindt de gemeente Utrecht. Het is niet veilig met al dat verkeer.

Ruim een jaar geleden deed Jezus Leeft, een politieke partij die ook andere activiteiten ontplooit om ‘het Evangelie te verkondigen’, een verzoek om de demonstreren voor de ingang van de kliniek. De burgemeester van Utrecht wees een andere plek toe, namelijk een laad- en losplaats, zeventig meter verderop. Daar is ruimte genoeg en het is nog altijd bij de kliniek, vindt de gemeente.

Maar voor Jezus Leeft is d..

