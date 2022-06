Boerkini’s blijven verboden in openbare zwembaden van Franse stad Grenoble

In de Franse stad Grenoble wordt de boerkini toch niet toegestaan in openbare zwembaden.

Grenoble

De hoogste Franse rechtbank, de Conseil d’Etat, zet een streep door het plan van burgemeester Eric Piolle. Die slaagde er mei dit jaar in om een verordening door de gemeenteraad te krijgen waarmee de boerkini werd toegestaan in de stad.

De boerkini zorgde in Frankrijk al meerdere malen voor flinke discussies. Een aantal dagen nadat de wet was aangenomen, zette een lagere Franse rechter al een streep door de wetgeving. Dit is nu dus bekrachtigd door de Conseil d’Etat.

De Franse Minister van Binnenlandse zaken, Gérald Darmanin, spreekt in een tweet van ‘een overwinning voor de ‘separatisme’-wet’. Frankrijk kent een strikte scheiding van kerk en staat. <

