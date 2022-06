Poppe Braam werkt gewoon door

Bioboer Poppe Braam tussen de kalveren op zijn boerderij in Nijkerk. ‘Voor ieders gezondheid is het beter als je in plaats van vijf keer per week slecht vlees, één keer een goed stuk vlees eet.'

Nijkerk

De kalverhouderij halveren? Dat lijkt kalverhouder Poppe Braam een uitstekend idee. Pluimvee scharrelt doorgaans ook rond op zijn boerderij in het Gelderse Nijkerk. Mag ook de helft minder in Nederland, wat hem betreft. De varkenshouderij? Idem dito. ‘Voor ieders gezondheid is het beter als je in plaats van vijf keer per week slecht vlees, één keer een goed stuk vlees eet.’

Deze keer trekken de colonnes met trekkers niet naar het Malieveld in Den Haag, maar naar het weiland van een sympathiserende boer in het Gelderse Stroe. Daar zullen sprekers als Mark van den Oever (Farmers Defence Force) en Henk Bleker (Melkveehouders Vakbond) de boeren genoeg redenen geven om zich vooral te blijven verzetten tegen de stikstofplannen van het ka..

