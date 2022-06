beeld anp

Kabinet moet strijd tegen drugstoerisme opvoeren

De Tweede Kamer wil dat het kabinet aan de slag gaat met gemeenten, de toerismesector en de luchtvaartbranche om drugstoerisme in Nederland tegen te gaan. Een motie daartoe van ChristenUnie en CDA is aangenomen door een meerderheid. Daarnaast wil de Kamer dat particulieren en natuurorganisaties meer geld krijgen om drugsafval op te kunnen ruimen dat criminelen hebben gedumpt, vaak in buitengebieden of op grond van boeren. <

Zonnepanelen op daken van Paleis Noordeinde

Op de daken van werkpaleis Paleis Noordeinde komen 191 zonnepanelen. Het Rijksvastgoedbedrijf heeft na onderzoek geconcludeerd dat op dit rijksmonument veilig zonnepanelen kunnen worden geplaatst. <

Bekende drugscrimineel Mink K. blijft in de cel

De Nederlandse crimineel Mink K. (60) blijft langer in de cel. De rechter-commissaris van de rechtbank in Rotterdam heeft zijn voorarrest met twee weken verlengd. K. werd eind maart in Libanon opgepakt, samen met zijn 41-jarige schoonzoon. Ook hij blijft in de cel. De twee zijn afgelopen zaterdag aan Nederland uitgeleverd. <

Baudet hangt schorsing Kamer boven het hoofd

Acht Kamerfracties hebben een klacht ingediend tegen fractievoorzitter Thierry Baudet van Forum voor Democratie omdat hij weigert nevenfuncties, giften en extra inkomsten in een openbaar register te melden. Als de klacht wordt overgenomen, kan hij voor minimaal een maand worden geschorst. Hij mag dan wel in de Kamer zijn en meestemmen, maar niet het woord voeren. <

Tweede Kamer wil meer schooltandartsen

De Tweede Kamer wil dat meer kinderen naar de tandarts gaan. Dat kan via uitbreiding van het aantal schooltandartsen. Een motie van D66 en CDA is aangenomen door de Tweede Kamer. De schooltandarts moet worden ingezet voor kinderen op het basis- en middelbaar onderwijs, wil de Kamer. Een op de vijf kinderen gaat niet naar de tandarts, stelt D66. Vooral kinderen die opgroeien in arme wijken gaan niet naar de tandarts. <

RIVM: basismaatregelen zijn juist nu belangrijk

Het is heel belangrijk dat mensen zich aan de basismaatregelen tegen het coronavirus houden, juist nu het aantal besmettingen snel oploopt. Dat zegt het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). ‘Hou afstand van kwetsbaren. Heb je klachten, doe een zelftest. Als die positief is, ga je in isolatie. Blijf thuis, wees voorzichtig. De basismaatregelen die nooit verdwenen zijn, zijn juist nu belangrijk. Naleving daarvan zou beter moeten’, aldus een woordvoerder van het instituut. <

Grensoverschrijdingen niet gemeld in cultuur

Het oplopend aantal meldingen van grensoverschrijdend gedrag in de cultuur- en mediasector laat alleen het topje van de ijsberg zien. Slachtoffers durven ongewenst gedrag vaak niet te melden en getuigen kijken nogal eens de andere kant op, aldus de Raad voor Cultuur, die van een ‘zwijgcultuur’ spreekt in zijn nieuwe publicatie Over de grens. De Raad spreekt van een ‘hardnekkig’ probleem. <

Geen verband overlijden conducteur en ruzie

Er is geen verband tussen het overlijden van een conducteur (62) op zondagavond en een aanvaring die hij kort daarvoor had in de trein van Amsterdam naar Amersfoort, zo meldt de politie dinsdag. Twee minderjarige jongens die eerder waren opgepakt zijn maandagavond vrijgelaten. De conducteur werd onwel na de aanvaring met het duo. <

Invoering Omgevingswet per 2023 nog niet zeker

De Eerste Kamer blijft zorgen houden of de invoering van de Omgevingswet per januari 2023 wel verantwoord is. De senaat wil voor de zomer weliswaar een voorlopig besluit nemen, maar wil in het najaar nog aan de noodrem kunnen trekken. Het blijft daarmee onzeker of de wet op 1 januari van kracht wordt. Voor het zomerreces stemt de senaat over de invoeringsdatum per 2023, zo is afgesproken in een overleg met minister Hugo de Jonge (Ruimtelijke Ordening). <

Waterstand in grote rivieren verder gedaald

De waterstand in de grote rivieren is in de afgelopen week verder gedaald dan het Landelijk Coördinatiecentrum Watermanagement (LCW) eerder verwachtte. De Rijn bij Lobith voert op dit moment ruim 1150 kubieke meter water per seconde af en de verwachting is dat de afvoer nog verder daalt. Bij zo’n lage waterstand in juni spreekt het LCW van ‘dreigend watertekort’. <

Pantserhouwitsers uit Duitsland in Oekraïne

De eerste Duitse pantserhouwitsers zijn aangekomen in Oekraïne. De Oekraïense defensieminister Oleksii Reznikov meldt dat dinsdag op Twitter en bedankt zijn Duitse ambtgenoot voor de leveringen. De mobiele artilleriekanonnen zijn de eerste zware wapens uit Duitsland die geleverd worden. <

Alle wapenleveringen Duitsland openbaar

De Duitse regering heeft dinsdag een lijst openbaar gemaakt met alle wapens die tot nu toe aan het Oekraïense leger zijn geleverd. Berlijn vertelde tot nu toe alleen selectief om welke wapens het ging, maar nu is de hele lijst online te vinden. Op de website van de regering staan alle wapens en militaire uitrusting die naar Oekraïne zijn gestuurd, maar ook wat er op de planning staat. <

Macron weigert ontslag premier Borne

De Franse premier Elisabeth Borne heeft na de verkiezingsnederlaag van de partijencoalitie van president Emmanuel Macron haar ontslag aangeboden. Het is gebruikelijk dat de eerste minister vertrekt na zo’n zware politieke nederlaag. Maar Macron heeft haar ontslag niet aanvaard. Hij vindt dat ‘de regering haar taken moet blijven uitvoeren’. Macron zoekt naar eigen zeggen naar ‘mogelijke constructieve oplossingen’. <

België haalt gezinnen jihadisten terug uit Syrië

België heeft opnieuw een aantal vrouwen en kinderen van ISIS-strijders teruggehaald uit Syrië. De zestien kinderen, hun moeders en een oma zijn in de nacht van maandag op dinsdag aangekomen in België, meldt het Openbaar Ministerie. De vrouwen en kinderen zaten al jaren vast in gevangenkamp al-Roj in het noorden van Syrië. <

Rusland: Meer veerboten naar Kaliningrad

Rusland is volgens mediaberichten van plan meer veerboten in te zetten om de exclave Kaliningrad te kunnen bevoorraden. Litouwen heeft in het kader van sancties tegen Rusland bepaald dat een reeks goederen niet meer over het spoor door het land mag komen. De spoorlijn van Rusland door Litouwen naar de Russische exclave is een belangrijke levensader voor het gebied waar circa 950.000 mensen wonen. <

VN-baas Guterres bepleit ontwapenen kernwapens

Secretaris-generaal van de Verenigde Naties António Guterres wil dat alle kernwapens op aarde onschadelijk worden gemaakt. De Portugees pleit hiervoor bij het begin van een driedaagse conferentie over het verbieden van nucleaire wapens in Wenen. ‘Laten we al deze wapens verwoesten voor ze ons verwoesten’, zei Guterres. Momenteel zijn er ongeveer 13.000 kernwapens in de wereld. <

Rus veilt Nobelprijs, doneert aan Oekraïne

De Russische journalist Dmitri Moeratov, hoofdredacteur van het Russische weekblad Novaja Gazeta, heeft de Nobelprijs voor de Vrede die hij in 2021 won (samen met de Filipijnse Maria Ressa) laten veilen. De opbrengst was 103,5 miljoen dollar (98 miljoen euro). Moeratov gaat het volledige bedrag doneren aan Unicef, dat het zal gebruiken voor Oekraïense kinderen die op de vlucht zijn geslagen vanwege de oorlog. <

Chipfondsen aan kop in AEX, sluit met winst

De AEX-index van de aandelenbeurs in Amsterdam is dinsdag opnieuw met winst gesloten, na de plus een dag eerder. Beleggers schoven de zorgen over een economische recessie en de stijgende rente weer even aan de kant. De chipfondsen ASMI en ASML waren koplopers in de hoofdindex op Beursplein 5, Just Eat Takeaway was de hekkensluiter. <

Voormalig KPN-topman Wim Dik overleden

Wim Dik, de voormalige topman van KPN, is overleden. Hij werd 83 jaar, meldt de lokale afdeling van D66 in Vught. Dik stond na de verzelfstandiging van het toenmalige PTT in 1989 tot 2000 aan het hoofd van het post- en telecomconcern. Dik begon na zijn studies in Delft en Rotterdam zijn carrière bij verzorgings- en levensmiddelenconcern Unilever, waar hij opklom tot voorzitter van de directie van de Nederlandse Unilever. <

Regiobank pleit voor minister van Regiozaken

Regiobank vindt dat er te weinig aandacht is voor gebieden buiten de Randstad en pleit daarom voor een minister van Regiozaken. ‘Ondanks dat de helft van alle Nederlanders in de regio woont, is er nog steeds sprake van een Randstad-kabinet’, zegt directeur Rein Wispelweij van Regiobank in een toelichting. Hij vindt dat de ongelijkheid groeit tussen regio’s onderling en tussen regio en Randstad. <

Easyjet vernieuwt vloot met 56 Airbus-toestellen

De Britse prijsvechter Easyjet gaat zijn vloot verder vernieuwen. De luchtvaartmaatschappij kondigde aan 56 nieuwe vliegtuigen bij Airbus te hebben besteld. Het gaat om kisten van het type A320neo die tussen 2026 en 2029 geleverd zullen worden. De aankoop van de toestellen is onderdeel van een langjarige overeenkomst tussen Easyjet en Airbus. <

Bitcoin weer ruim boven 20.000 dollar

De waarde van de bitcoin is weer gestegen tot ruim boven de 20.000 dollar en lijkt wat te stabiliseren. Afgelopen weekend dook de belangrijkste digitale munt daar nog ver onder en bereikte het laagste niveau in anderhalf jaar. De verkoopgolf werd onder meer veroorzaakt doordat centrale banken wereldwijd de rentes verhogen. Zo hopen ze de hoge inflatie af te remmen. <

TikTok moet reclame beter onderscheiden

TikTok moet van Europese toezichthouders, waaronder de Nederlandse ACM, voortaan heel duidelijk maken wat nu precies reclame is en wat niet. Het videoplatform, waarop vooral jongeren filmpjes delen, is op de vingers getikt omdat dit onderscheid niet helder was. De marktwaakhonden hebben TikTok gedwongen om aanpassingen door te voeren. Commerciële content zal voortaan duidelijk gemarkeerd worden met een label, geeft de ACM aan. <

