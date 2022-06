Groeiend tekort aan pleegouders: ‘Het is cruciaal dat een kind goed in een pleeggezin past’

Utrecht

In totaal schreven 2297 mensen zich vorig jaar in als pleegouder, terwijl een jaar eerder de teller op 2647 stond, en in 2019 nog 2778 bedroeg. Dat blijkt uit de jaarcijfers die Pleegzorg Nederland dinsdag naar buiten bracht.

Volgens de organisatie, die onderdeel is van branchevereniging Jeugdzorg Nederland, is de daling afgelopen jaar grotendeels te wijten aan de coronacrisis. ‘Om nieuwe pleegouders goed te leren kennen is een persoonlijke ontmoeting erg belangrijk en dat was lastig in die periode. Het is weliswaar mogelijk online bijeenkomsten te houden, maar dat is alleen prima voor de beginfase’, vertelt Janette Reukers van Pleegzorg Nederland.

Volgens de organisatie zijn er jaarlijks zo’n 3500 nieuwe pleeggezinnen ..

