Acties van boeren moeten uitlegbaar blijven om de sympathie van burgers te houden

Twee op de drie Nederlanders zijn positief over de Nederlandse land- en tuinbouw. Passie en hard werken zijn termen die Nederlanders spontaan noemen als zij aan boeren denken, bleek vorig jaar uit een representatieve steekproef onder de Nederlandse bevolking die werd uitgevoerd in opdracht van LTO.

‘Bij de boerenprotesten in 2019 werden sympathie-metingen gedaan door het actualiteitenprogramma EenVandaag. De sympathie voor de boeren en hun acties lag in het begin boven de 80 procent, maar er kwam een kentering toen de deur van het provinciehuis in Groningen werd ingereden’, zegt Jacquelien van Stekelenburg, hoogleraar sociale verandering en conflict aan de Vrije Universiteit in Amsterdam. ‘Een meerderheid van de Nederlanders von..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .