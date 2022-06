Qelbinur was lerares in een Chinees heropvoedingskamp: ‘Anders weten wij uw dochter te vinden’

Een training voor etnische minderheden in China voor ze aan het werk kunnen in een katoenfabriek. Klinkt mooi, als een inburgeringscursus. Qelbinur Sidik uit Scheveningen kent de echte inhoud van de training. Als lerares van een Chinees heropvoedingskamp huivert ze bij de nog verse herinneringen. ‘Ik bad elke avond tot God of hij mijn leerlingen wilde redden.’

‘Kun je even naar de directiekamer kamer komen?’ Het is 28 februari 2017, als Qelbinur Sidik deze vraag krijgt op haar werk. Ze is basisschooljuf in Urumchi, de hoofdstad van de inmiddels beruchte Chinese regio Xinjiang.

Ze begint haar verhaal rustig, in haar woning in Scheveningen. Pal aan het strand. Ja, nu heeft ze het goed. Maar haar verleden als lid van de Oeigoerse etnische minderheid in China heeft haar getekend. ‘Je moet om half twee vanmiddag naar de secretaris van het Chinese onderwijsbureau’, zegt haar directeur. ‘Waarom?’, durft ze dan nog te vragen. Haar directeur zegt het antwoord niet te weten.

Dertig jaar eerder begint Sidik haar carrière in China als juf. Onderwijs in het Chinees staat dan nog laag op de agenda. In d..

