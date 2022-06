Achterhoekse katholiek zocht heil over de grens

Bisschop Bernard van Galen begon in 1672 een militair offensief tegen de Republiek. Twintig jaar eerder was hij al aan een geestelijk offensief begonnen. De gevolgen zijn nog dagelijks te zien, vlak over de grens met Duitsland, in Zwill-brock en Süderwick.

Zwillbrock is een buurtschap vlak over de Duitse grens bij Groenlo in de Achterhoek. Er staan een paar huizen en een restaurant. Ze vallen in het niet bij een kerkgebouw in de stijl van de barok, de Sint-Franciscuskerk.

De kerk staat er al drie eeuwen. En hoewel zij zich op Duits grondgebied bevindt, is ze voor de Achterhoek van grote betekenis geweest. Dat zat zo. Sinds Groenlo in 1627 door stadhouder Frederik Hendrik, ‘de stedendwinger’, veroverd was, hoorde de Achterhoek bij de Republiek. In de Republiek maakten de gereformeerden de dienst uit. Katholieken hadden vrijheid van godsdienst, maar ze mochten hun geloof niet langer in het openbaar belijden. Katholieken werden tweederangsburgers.

In de Achterhoek waren de meeste mensen k..

