Stroe verwacht tienduizenden deelnemers aan boerenprotest

Burgemeester Jan Luteijn van Barneveld heeft toestemming gegeven voor het boerenprotest woensdag in het buitengebied van het dorp Stroe in zijn gemeente. Volgens de burgemeester voldoet de organisatie aan de gestelde voorwaarden op het gebied van openbare orde en veiligheid.

Barneveld

Nadat de organisatie van de manifestatie donderdag bij de gemeente melding deed van de bijeenkomst, stelde Barneveld voorwaarden aan de aantallen mensen en voertuigen, tijdsloten, verkeersveiligheid en de veiligheid in het algemeen. Maandag is gebleken dat de organisatie aan die voorwaarden kon voldoen. ‘Maar ik spreek wel mijn zorg uit over de impact van de toeloop naar de gemeente. Onze lokale infrastructuur is beperkt’, aldus burgemeester Luteijn. Er zouden wel 20.000 deelnemers naar de manifestatie komen volgens de boeren.

Volgens de gemeente komen de boeren deels met auto’s en deels op trekkers naar de bijeenkomst. De gemeente acht de kans groot dat de wegen in het midden van het land daardoor volledig dicht komen te zitten. Bedrijven en instanties moeten daar rekening mee houden, aldus de gemeente. Inwoners van Stroe en scholen in de omgeving krijgen apart informatie over de gevolgen van de manifestatie. Barneveld raadt eigen inwoners en bedrijven aan om woensdag thuis te blijven, tenzij het strikt noodzakelijk is om de weg op te gaan.

De gemeente heeft voortdurend overleg met onder andere de politie, de provincie Gelderland en Rijkswaterstaat over het boerenprotest. Luteijn wijst er met nadruk op dat de organisatie van het protest verantwoordelijk is voor het verloop van de dag. Zo kan de politie ingrijpen als tractoren over de snelwegen rond Barneveld gaan rijden, want dat is formeel verboden. De organisatoren hebben boeren die woensdag willen komen nadrukkelijk gevraagd om er een ‘vreedzame dag’ van te maken met respect voor regels en voorschriften.