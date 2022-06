Amerikaanse bisschop ontneemt jezuïetenschool predicaat ‘katholiek’ wegens regenboogvlag

De door de jezuïetenorde geleide middelbare school in Massachusetts mag zich van de lokale bisschop niet meer ‘katholiek’ noemen. De school weigerde de sinds januari 2021 wapperende LHBT-regenboogvlag en de Black Lives Matter-vlag te verwijderen.

Worcester

Het hijsen van deze vlaggen naast de Amerikaanse vlag is volgens bisschop Robert McManus van Worcester ‘onverenigbaar met het katholiek onderwijs’ omdat ze ‘specifieke agenda’s of ideologieën vertegenwoordigen die in tegenspraak zijn met de katholieke moraal en sociale leer’.

De regenboogvlag is volgens de bisschop een ‘steun aan het homohuwelijk en een actieve LHBT-levensstijl’. Volgens de katholieke leer is homoseksualiteit ‘intrinsiek ongeordend’ en zijn homoseksuele handelingen daarom zondig.

De directie van de school weigerde de vlaggen te verwijderen ondanks dat de bisschop daar ‘indringend op had aangedrongen’. Volgens de bisschop was dit een ‘minachting’ van zijn ‘legitieme autoriteit’ zodat er voor h..

