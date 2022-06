Oekraïense vluchtelingen delen twee kerken en één oorlog

Frankfurt am Main

In Oekraïne is de orthodoxe kerk verdeeld. Die kloof wordt door vluchtelingen meegenomen op hun reizen door Europa. In Frankfurt is dat te merken, registreerde de Duitse christelijke nieuwssite Pro-Medien.

Het is warm op zaterdagmiddag in Frankfurt am Main. De deuren van de orthodoxe kerk staan open, maar er wordt nog iemand gemist alvorens de kerkdienst kan beginnen. Petro Bokanov zou deze leiden, maar hij leidt ook de parochie in Mannheim. Hij komt te laat aangescheurd in zijn auto, die de geel blauwe Oekraïense vlag draagt. Die nam hij mee uit Marioepol.

Bokanov en zijn vrouw komen oorspronkelijk uit Kyiv. Zij is koordirigent. Terwijl hij een zwart gewaad aantrekt, bereidt zijn vrouw enkele liturgis..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .