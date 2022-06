Boeren met Joden vergelijken ‘ongepast’

Den Haag

Demonstreren is in Nederland een groot recht, maar dat moet wel binnen de kaders van de wet gebeuren, stelt de minister. ‘Vergelijkingen met de gruwelijkheden uit de Tweede Wereldoorlog vind ik niet kunnen.’ Van den Oever stelt in een interview in de Volkskrant dat boeren met het landbouwbeleid van het kabinet worden gedecimeerd, zoals dat ook in de Tweede Wereldoorlog is gebeurd met Joden. Hij ziet de stikstofplannen die Van der Wal vorige week presenteerde als een aanval op een bevolkingsgroep. De FDF-voorman vindt ook dat boeren worden gediscrimineerd, net als Joden voor de Tweede Wereldoorlog.

Van der Wal heeft begrip voor de vragen, zorgen en emoties van agrarische ondernemers, benadrukt ze. De plannen voor stikstofreductie ‘hebben impact in veel gebieden’. Ze wil over die plannen op een ‘goede manier gesprekken voeren met agrarische ondernemers’. Dat doet Van der Wal op haar departement, tijdens werkbezoeken en op bijeenkomsten ‘waar we een discussie kunnen voeren’.

De FDF-voorman dreigt ook met het platleggen van de voedselvoorziening via een leverstop, het blokkeren van snelwegen in Natura 2000-gebieden en snelwegen naar Schiphol. ‘Dergelijke maatschappelijk ontwrichtende acties keuren we ten zeerste af’, stelt landbouwminister Henk Staghouwer.

over de grens

Justitieminister Dilan Yeşilgöz vindt de openbare intimidatie van Van den Oever aan het adres van een politicus veel te ver gaan. ‘Dat is wat mij betreft over de grens, net als sporen en snelwegen blokkeren. De veiligheid van anderen mag nooit in het geding komen omdat jij het ergens niet mee eens bent’, aldus Yeşilgöz.

Fractievoorzitter Caroline van der Plas van de BoerBurgerBeweging (BBB) ondersteunt ‘geen acties waar mensen thuis worden opgezocht en ook geen acties waar burgers worden onthouden van voedsel’, schrijft ze op Twitter. LTO-voorzitter Sjaak van der Tak blijft bij zijn oproep tot ‘passende en waardige’ boerenprotesten.