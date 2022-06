COA vindt twee extra opvangplekken

Westerwolde

Het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) heeft zaterdag twee nieuwe locaties gevonden voor de opvang van 230 asielzoekers uit het overvolle aanmeldcentrum in Ter Apel. Conform de afspraken met de 25 veiligheidsregio’s kunnen 150 asielzoekers terecht in Geleen, meldt een woordvoerder van het COA. Vanuit de reguliere opvang van het COA zijn tachtig plaatsen gevonden in een hotel in de gemeente Haarlemmermeer. Het COA zei zaterdag nog met andere gemeenten in gesprek te zijn om aanvullende opvang te kunnen regelen. Vrijdag kwam er voor 175 asielzoekers opvang bij.