Liever een Fransman in de tuin dan de prins van Oranje in de stad

1572 / 1672 is een serie over ‘de geboorte van Nederland’ in 1572 en het Rampjaar 1672. Beide onderwerpen wisselen elkaar wekelijks af. Aflevering 11: onstuitbare Fransen.

In het Rampjaar 1672 werd in de Joriskerk in Amersfoort weer de mis gevierd (beeld wikimedia commons)

Tussen 1572 en 1672 liggen honderd jaren, maar in juni 1672 leken die honderd jaren moeiteloos teruggedraaid te worden. In Amersfoort bijvoorbeeld. In de zomer van 1572 was de Sint-Joriskerk, de katholieke kerk in de stad, na een beeldenstorm door de gereformeerden in bezit genomen. De altaren waren vernield, de glas-in-loodramen in stukken geslagen, en de kerkelijke gewaden gestolen.

Lang bleven de gereformeerden niet in de Joriskerk. Nadat de geuzen in november 1572 uit de stad verdreven waren, kregen de katholieken hun kaalgeslagen kerk terug. Ruim zeven jaar later, in maart 1580, koos Amersfoort opnieuw de zijde van Willem van Oranje en mochten de katholieken hun geloof niet meer in het openbaar belijden. De Joriskerk ging weer naar d..

