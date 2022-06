Groep 8 versleet in een jaar tijd elf leerkrachten. Een zzp’er was het laatste redmiddel

Scholen zitten in hun maag met uitzendkrachten. Fijn dat ze de gaten in het rooster opvullen, maar ze zijn duur en bedreigen de kwaliteit van het onderwijs. ‘Het is een noodgreep. Na de zomer wil ik alleen nog maar vaste krachten.’

Zwaag

Nul reacties. Dat was de oogst na het verspreiden van een vacature voor leerkracht op basisschool de KlimOp in het Noord-Hollandse Zwaag. Intussen was de nood aan de man. De juf van groep 8 zat langdurig thuis met het postcovidsyndroom. Elf vervangers volgden haar op: allemaal hielden ze het om uiteenlopende redenen binnen enkele dagen of weken voor gezien.

Gelukkig was daar Muriël Verhoeven (28). Ruim een jaar geleden zegde ze haar vaste contract in het voortgezet speciaal onderwijs op om te gaan reizen. ‘Na terugkomst wist ik niet goed wat ik wilde. Zzp’en was de perfecte uitkomst.’ Rond het middaguur schreef ze zich in bij een detacheringsbureau voor onderwijspersoneel. ‘Om kwart voor één kon ik uit drie banen kiezen.’ Het werd de..

