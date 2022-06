Premier Rutte biedt excuses aan, Dutchbat-veteranen zien het als een begin

Den Haag

‘Het is nu niet voorbij, maar de start van het vertrouwen en de waardering die we zoeken is er’, aldus Olaf Nijeboer, voorzitter van de Vereniging Dutchbat III zaterdag in Schaarsbergen. Op de Oranjekazerne op de Veluwe waren zaterdag ruim driehonderd veteranen met hun naasten bijeen voor een dag van herstel en waardering voor hun inzet in de Bosnische enclave Srebrenica in 1995.

De bewaking daar liep uit op een drama toen zwaarbewapende Bosnische Serviërs ruim 8000 mannen en jongens vermoordden. ‘De wereld liet het op een verschrikkelijke manier afweten’, aldus Rutte in zijn toespraak zaterdag. ‘Jullie kregen gemakkelijke verwijten achteraf van critici die zelf hoog en droog in het veilige Nederland zaten.’

Volgens de premier voelen de Dutchbat-veteranen het gebrek aan erkenning nog elke dag. ‘Voor het feit dat mandaat, materieel en de militaire support tijdens de uitzending tekortschoten. Dat jullie op pad gestuurd werden met een opdracht die gaandeweg onuitvoerbaar bleek.’

Volgens Rutte was er ook vanuit de politiek en de defensietop onvoldoende steun, toen een regen van onterechte kritiek neerdaalde, aldus de minister-president. ‘Sommige woorden zijn na 27 jaar nog steeds niet uitgesproken’, zei Rutte voordat hij excuses maakte. ‘Het kabinet rekent zich dat gevoel van gebrek aan erkenning aan en wil daar vandaag duidelijk over zijn. De grootst mogelijke waardering en respect, al zijn de pijn en de herinneringen niet zomaar weg.’

moeizaam

‘Na 27 jaar is de relatie met de regering als opdrachtgever en het ministerie van Defensie als werkgever nog steeds moeizaam. Dat moet hersteld worden’, aldus Nijeboer. De reacties op de excuses van Rutte waren zaterdag gemengd.

‘Ik moet er nog eens over nadenken’, zei Ron Warris, die in 1995 als 21-jarige militair naar Srebrenica werd uitgezonden. ‘Het werd tijd dat er excuses werden gemaakt, maar het moet nog bezinken. Het doet me wel wat, maar ik weet niet of het genoeg is. Wat daar is gebeurd is een keerpunt in mijn leven geweest.’

Beroepsmilitairen Mark Verhoeven en Hans Berkers vonden de openlijke spijtbetuiging wel bijzonder, zeggen zij. ‘Het was een bijzonder moment.’ Wat zij vooral belangrijk vinden, is dat erkend is dat de nazorg voor uitgezonden militairen veel beter had moeten zijn en dat dat na Srebrenica drastisch is verbeterd. ‘Wat dat betreft was het ook een leermoment voor Defensie.’

ereteken

De Dutchbatters die in 1995 uitgezonden zijn naar Srebrenica hebben zaterdag van defensieminister Kajsa Ollongren het Ereteken voor Verdienste in brons gekregen. De regering wil daarmee steun aan en verbondenheid met de veteranen van Dutchbat III uitdrukken, aldus de minister.