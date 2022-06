Studenten wijzen financieel kwetsbare ouderen de digitale weg

De spreekuren van de Hogeschool van Amsterdam (HvA), waar er in totaal vier van zijn in Amsterdam, voorzien in een behoefte, zegt ombudsman Reinier van Zutphen.

Stephany Nassy (links) en Julian Wiggers bij het financieel spreekuur in de bibliotheek in Amsterdam-­Zuidoost.

Amsterdam

Ze hoeft slechts een blik op de brief te werpen om te weten wat er mis is. ‘U hebt uw e-mailadres verkeerd ingevuld’, zegt Stephany Nassy (29). ‘Een mailadres eindigt op .com of .nl, maar het kan niet op beide tegelijk eindigen’, legt de studente geduldig uit.

Aan de andere kant van de tafel kijken Wilmar Happy Sitompul (79) en Shirly Irene Wash (78) elkaar schuldbewust aan. Het Indonesische echtpaar kwam er niet uit bij het aanvragen van een ­DigiD en nu weten ze waarom. Gelukkig hebben Nassy en haar medestudent Julian Wiggers (21) alle tijd om met ze mee te kijken tijdens het financieel spreekuur in de bibliotheek in Amsterdam Zuidoost.

‘Sommige mensen krijgen het al benauwd bij het zien van een blauwe envelop.’

Uit het vor..

