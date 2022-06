Het Russische ministerie van Buitenlandse Zaken beschuldigt Nederland van het voeren van een ‘anti-Russische campagne’. Daarmee reageert Moskou op de aanhouding van een man die volgens Nederland een Russische spion was. De kwestie ‘beschadigt’ de relaties tussen de landen, aldus Rusland. Volgens de AIVD had een Russische inlichtingenofficier geprobeerd te infiltreren bij het Internationaal Strafhof in Den Haag. <

Televizier: VI uitgesloten ondanks petitie

De petitie die de makers van Vandaag Inside zijn gestart omdat het programma is uitgesloten van deelname aan de Gouden Televizier-Ring, gaat geen verschil maken. Dat zegt een woordvoerster van de organisatie. De petitie was vrijdagmiddag rond 17.00 uur bijna 48.000 keer getekend. <

RIVM waarschuwt voor smog en hitte

In Limburg, Noord-Brabant en Gelderland wordt de luchtkwaliteit zaterdag ‘slecht’ door smog, meldt het RIVM. Het adviseert mensen die er gevoelig voor zijn binnen te blijven en zware lichamelijke inspanning te beperken, vooral in de namiddag en vroege avond. Smog ontstaat bij ophoping van luchtvervuiling op zonnige dagen. <

Nederlands team naar watersnood Suriname

De Nederlandse regering heeft besloten het zogenoemde Dutch Risk Reduction Team (DDR-Team) naar Suriname te sturen om te helpen bij de aanpak van de watersnood. Daarnaast trekt de regering 200.000 euro uit voor kinderorganisatie Unicef. Dat liet minister Liesje Schreinemacher (Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking) vrijdag weten. <

NVWA neemt vier pallets vlees in beslag

Inspecteurs en rechercheurs van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA-IOD) hebben donderdag vier pallets met vlees in beslag genomen in Den Haag, meldde de autoriteit vrijdag. Mogelijk gaat het om illegale import van vleesproducten en aanverwante waren, vermoedelijk afkomstig uit China. <

Derde boerenactie sluit ‘trilogie’ bij Azelo af

Op het viaduct bij het knooppunt Azelo (A1/A35) hebben boeren voor de derde keer deze week gedemonstreerd tegen de stikstofplannen van het kabinet. De organiserende actiegroep ‘Strijders Twente’ sluit daarmee naar eigen zeggen ‘de trilogie op ludieke en passende wijze af’. Op het viaduct was een tractor met aanhanger neergezet met daarop ronde hooibalen. Op deze rollen stond de tekst: ‘Grote dank’. <

Busje met kinderen in brand bij Groenlo

Een kleine bus met schoolkinderen erin is vrijdagmiddag op de N18 nabij Groenlo in brand gevlogen. Alle passagiers en de chauffeur hebben veilig de bus kunnen verlaten, meldt de veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland. Volgens de politie is er vervangend vervoer geregeld. Op beelden is te zien hoe het voertuig compleet uitgebrand is. <

Wolvenwelpen gespot op de Noord-Veluwe

Er zijn jonge wolfjes gezien op de Noord-Veluwe. Bij de Zoogdiervereniging en BIJ12, het bureau dat wolvenzaken bijhoudt voor de provincies, kwamen twee meldingen met beeld binnen van één welp. Ook heeft iemand vijf welpen gezien, maar daarvan is nog geen beeld. De wolvendeskundigen gaan ervan uit dat het wolvenpaar op de Noord-Veluwe weer een nest heeft. Op de Noord-Veluwe vestigde zich in 2019 het eerste wolvenpaar van Nederland. <

Geen nieuwe missie met Apaches in Mali

Een nieuwe missie met Apache-gevechtshelikopters in Mali is van de baan, laat minister Kajsa Ollongren (Defensie) weten. ‘Dat kunnen we niet doen.’ Duitsland had informeel om deze bijdrage aan de VN-missie Minusma gevraagd. Nederland blijft betrokken bij de regio, zei de minister na de ministerraad. Er is volgens haar ‘heel veel onzekerheid’ in Mali over de transitie naar een democratie. Militairen hebben daar eerder de macht gegrepen en blijven onduidelijk over nieuwe verkiezingen. Ook bij de VN is er onzekerheid. <

Meer coronapatiënten in ziekenhuizen

Het aantal mensen dat in het ziekenhuis belandt met het coronavirus onder de leden, neemt toe. Met name op de verpleegafdelingen wordt het steeds drukker. De cijfers van het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding maken geen verschil tussen mensen die vanwege hun coronabesmetting zijn opgenomen en mensen die om een andere oorzaak in het ziekenhuis belanden. Op de verpleegafdelingen liggen momenteel 436 mensen met corona. <

VK wil Oekraïense soldaten opleiden

Het Verenigd Koninkrijk biedt Oekraïne aan om duizenden nieuwe en bestaande Oekraïense soldaten op te leiden in het kader van een ‘groots militair trainingsprogramma’. Dat heeft de Britse premier Boris Johnson persoonlijk aan zijn Oekraïense ambtgenoot Volodymyr Zelensky meegedeeld, toen de twee elkaar vrijdag in Kyiv ontmoetten. Het is Johnsons tweede bezoek aan de Oekraïense hoofdstad sinds de Russische invasie op 24 februari. <

Songfestival niet naar Oekraïne om oorlog

Het Eurovisie Songfestival heeft volgend jaar niet plaats in Oekraïne. De overkoepelende organisator European Broadcasting Union (EBU) vindt het gezien de oorlog in Oekraïne niet veilig om het evenement er te organiseren. De EBU begint nu gesprekken met de Britse omroep BBC, de nummer twee van dit jaar. <

Evacuaties in Spaanse dorpen door bosbranden

Door bosbranden in het noordoosten van Spanje zijn inwoners van acht dorpen geëvacueerd. Ongeveer zeshonderd mensen in de provincie Zamora moesten in veiligheid worden gebracht, meldt tv-zender RTVE op gezag van de brandweer. De brand houdt huis in het Sierra de la Culebra-gebergte, niet ver van de grens met Portugal. Inmiddels is minstens 9000 hectare verwoest. <

NAVO-manoeuvres in Oostzee goed verlopen

Grote maritieme manoeuvres van veertien NAVO-landen, Finland en Zweden in de Oostzee hebben niet geleid tot incidenten. De commandant van de Zesde Amerikaanse Vloot, Eugene Black, zei vrijdag aan het einde van de manoeuvres dat er hier en daar wel wat Russische marinevaartuigen waren, maar alles is wederzijds professioneel verlopen en afgehandeld, aldus de viceadmiraal. <

Londen voor uitlevering Julian Assange aan VS

De Britse minister van Binnenlandse Zaken Priti Patel heeft ingestemd met de uitlevering van de Australische WikiLeaks-oprichter Julian Assange aan de VS. Ze heeft voor de uitlevering getekend omdat ze geen juridische gronden ziet om het verzoek rechtmatig af te wijzen. Assange en zijn raadslieden gaan tegen dit besluit bij een gerechtshof in beroep volgens Engelse media. Ze hebben daar veertien dagen de tijd voor. <

‘Economische blitzkrieg’ volgens Poetin mislukt

De westerse sancties tegen Rusland hebben volgens president Vladimir Poetin geen effect gehad. ‘De economische blitzkrieg had vanaf het begin geen kans van slagen’, zei hij vrijdag op het International Economic Forum in Sint-Petersburg. ‘Wij zijn sterke mensen en kunnen elke uitdaging aan.’ Poetin noemde de sancties die westerse landen hebben opgelegd vanwege de Russische aanval op Oekraïne ‘krankzinnig’ en ‘niet doordacht’. <

Israëlisch leger schiet drie Palestijnen dood

Het Israëlische leger heeft vrijdag drie Palestijnen doodgeschoten en nog zeker tien verwond bij een inval in de stad Jenin, op de Westelijke Jordaanoever. Jenin staat bekend als een bolwerk van gewapende milities die tegen Israël vechten. Volgens het Palestijnse persbureau Wafa kwamen de drie mensen om het leven doordat soldaten een voertuig beschoten. Daarna volgde een vuurgevecht tussen mensen uit Jenin en de Israëlische militairen. <

Japan niet aansprakelijk evacuaties Fukushima

Het Hooggerechtshof van Japan heeft bepaald dat de regering niet aansprakelijk kan worden gesteld voor de gedwongen evacuaties na de nucleaire ramp in Fukushima in 2011, meldt persbureau Kyodo. Het elektriciteitsbedrijf dat de kernfabriek beheerde moet de 1,4 miljard yen (bijna 10 miljoen euro) schadevergoeding die is toegewezen aan slachtoffers na vier rechtszaken zelf betalen. <

Darmvirus velt 1600 Noord-Koreanen

In Noord-Korea hebben ongeveer 1600 mensen een darmvirus opgelopen, meldt staatsomroep KCNA. De autoriteiten spreken van een nieuwe epidemie in de provincie Zuid-Hwanghae. Noord-Korea zegt dat nog niet bekend is om wat voor virus het gaat. <

Meer dan 40 miljoen kinderen op de vlucht

Wereldwijd zijn er 41,5 miljoen kinderen op de vlucht, meldt Unicef het kinderfonds van de Verenigde Naties. Eind 2021 ging het om 36,5 miljoen kinderen, maar in de afgelopen maanden zijn er door de oorlog in Oekraïne nog eens vijf miljoen bijgekomen. Van de kinderen die op de vlucht zijn, bevindt de meerderheid (25,8 miljoen) zich in eigen land. <

Hongarije blokkeert EU-akkoord winstbelasting

Hongarije blokkeert een EU-akkoord over de invoering van een minimumtarief voor winstbelasting voor grote multinationals. Net nu Polen na maanden zijn veto tegen de daarvoor bestemde EU-richtlijn intrekt, werpt Boedapest allerlei onverwachte bezwaren op. Met het beoogde minimumtarief van 15 procent moeten alle 27 lidstaten instemmen. De EU-ministers van Financiën zouden naar verwachting vrijdag in Luxemburg een akkoord sluiten na signalen dat Polen zijn blokkade zou opheffen. <

Minister kritisch op solidariteitstaks

Minister Micky Adriaansens (Economische Zaken) wil ervoor waken dat het bedrijfsleven ‘onevenredig wordt belast’ door de invoering van een solidariteitsheffing voor ondernemingen die extra verdienen aan met name de hoge energieprijzen. Zij vindt het ‘heel belangrijk dat we zuinig zijn op het vestigingsklimaat’. <

Loonsverhogingen in cao’s lopen hard op

De loonsverhogingen die werkgevers en vakbonden afspreken in cao’s, lopen de laatste tijd hard op. In april ging het al om het hoogste maandgemiddelde in circa dertien jaar, maar in mei werd dat record alweer gebroken. Dat meldt AWVN, naar eigen zeggen de belangrijkste adviseur van Nederlandse werkgevers op het vlak van arbeidsvoorwaarden. De gemiddelde loonsverhoging kwam uit op 3,6 procent op jaarbasis, van 3,4 procent in april. <

HEMA wil dat personeel weer afstand houdt

HEMA raadt medewerkers aan voldoende afstand te bewaren van elkaar en klanten, zodat ze niet besmet raken met corona en ziek uitvallen. De warenhuisketen roept personeel op om ook waakzaam te zijn nu het aantal besmettingen weer oploopt. Een woordvoerder van het winkelbedrijf met duizenden werknemers zegt dat een bericht op het intranet verscheen met die strekking. <