Meer drinkwaterverbruik in grote delen van het land

Door het warme weer neemt het drinkwaterverbruik in grote delen van het land toe. Nederlanders zoeken verkoeling in opblaaszwembaden, sproeien de tuin extra bij en springen meer onder de douche.

Den Haag

Dat vermoedt het grootste waterbedrijf van ons land Vitens, dat het waterverbruik met 10 tot 15 procent omhoog ziet gaan. Bij andere waterbedrijven verspreid over het land is het beeld wisselend: niet overal is een opvallende toename. Het scenario dat er geen water uit de kraan komt, is ook bij Vitens nog ver weg. Het waterbedrijf raadt mensen wel aan om spaarzaam te zijn. ‘Wij hebben een leveringsplicht om mensen van water te voorzien, maar daarin hebben we wel met zijn allen een verantwoordelijkheid’, zegt een woordvoerder van het bedrijf dat water uit de kraan laat komen in Friesland, Overijssel, Gelderland, Flevoland en Utrecht.

Vitens adviseert alleen ‘s ochtends en ‘s avonds de tuin water te geven, korter te douchen en zwembaden schoon te houden. Dit alles om te voorkomen dat er water wordt verspild.